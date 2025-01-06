اليابان تخطط لوضع استراتيجية لتصدير المعدات الدفاعية خلال عام 2025

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تستعد اليابان لوضع استراتيجية جديدة بحلول عام 2025 تهدف إلى تعزيز صادرات المعدات الدفاعية من خلال تحسين القدرة التنافسية الدولية لصناعتها الدفاعية. تأتي هذه الخطة كجزء من جهود الحكومة لتقوية أسس الصناعة الدفاعية في البلاد، مع التركيز على توسيع نطاق وصول الشركات اليابانية إلى الأسواق العالمية.

تسعى الحكومة إلى تسريع هذه الجهود عبر التعاون الوثيق مع القطاع الخاص، خاصة مع اقتراب عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة بسياسته ”أمريكا أولا“، التي قد تؤثر على الديناميكيات الدولية للتجارة الدفاعية. وتشمل الاستراتيجية المرتقبة وضع أهداف متوسطة وطويلة الأجل لصادرات المعدات الدفاعية، مع الأخذ بآراء الصناعة لضمان فعالية الخطة.

ستتم صياغة الاستراتيجية من خلال تعاون مشترك بين عدة وكالات حكومية، منها وزارة الدفاع ووزارة التجارة، وستكون قابلة للمراجعة كل خمس سنوات لضمان مواءمتها مع التغيرات في الأسواق والاحتياجات الدولية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل اعتماد صناعة الدفاع اليابانية بشكل شبه كامل على الطلب المحلي من قوات الدفاع الذاتي. ومع هوامش الربح المنخفضة، اضطر العديد من المصنعين إلى الخروج من قطاع الدفاع. لذلك، يُنظر إلى هذه الاستراتيجية كخطوة حيوية لإنعاش الصناعة وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)