تويوكو كيدز: قصة مركز يكافح من أجل مستقبل أطفال طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس)-- تسعى حكومة العاصمة طوكيو جاهدة للحفاظ على بيئة آمنة داخل مركز استشارة الشباب Kimimamo@kabukicho في منطقة كابوكيتشو بحي شينجوكو، مع التمسك بمبدأ استقبال جميع الشباب الذين يحتاجون إلى الدعم والمساعدة.

تم افتتاح المركز في مايو/ أيار 2024 بهدف تقديم المشورة للشباب الذين يتسكعون في منطقة ”تويوكو“، الواقعة في قلب أكبر منطقة حمراء في اليابان، بهدف منع هؤلاء الشباب المعروفين بـ”أطفال تويوكو“ من الوقوع في أنشطة غير قانونية أو ارتكاب جرائم. ومنذ إنشائه، لعب المركز دورًا مهمًا في التعامل مع التحديات الاجتماعية التي يواجهها الشباب في هذه المنطقة.

في البداية، تبنى المركز نهجًا يسمح للشباب بزيارة المنشأة والحصول على الدعم بشكل مجهول، وذلك لتشجيع الأشخاص المترددين على طلب المساعدة دون خوف من الكشف عن هوياتهم. لكن هذا النهج واجه تحديات مع تزايد عدد الزوار وظهور مجموعة من المشاكل، مثل الاعتقالات المتعلقة بأفعال غير لائقة، وزيارات أشخاص بالغين بنوايا سيئة، وازعاجات، بالإضافة إلى محادثات بين المستخدمين حول المخدرات وممارسات ضارة.

في استجابة لهذه المشكلات، أجرى المركز تغييرات شملت فرض تسجيل مسبق للمستخدمين وتحديد عدد الزوار للحد من الازدحام وضمان بيئة أكثر أمانًا. كما عزز المركز إجراءات الحماية من خلال تعيين ضباط شرطة سابقين وحراس أمن إضافيين لتوفير بيئة أكثر أمانًا ودعمًا للشباب.

ويظل الهدف الرئيسي للمركز هو تقديم الدعم للشباب المحتاجين وتوفير بدائل إيجابية تحول دون انخراطهم في السلوكيات الخطرة أو الأنشطة الإجرامية، مع العمل على تحسين التدابير لضمان سلامة الجميع وتعزيز ثقة المجتمع في المبادرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)