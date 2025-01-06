【فيديو】 بيع سمكة تونة ضخمة مقابل 1.3 مليون دولار في اليابان

أخبار اليابان

بيعت سمكة تونة ضخمة من نوع ”ذات الزعانف الزرقاء“، تزن 276 كيلوغرامًا، بمبلغ مذهل قدره 1.3 مليون دولار أمريكي، خلال أول مزاد للسنة الجديدة في سوق تويوسو الشهير للأسماك في طوكيو. ويُعد هذا الرقم ثاني أعلى سعر منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1999. يذكر أن أعلى سعر مسجل هو 333.6 مليون ين، أو حوالي 2.1 مليون دولار، في عام 2019.

عُرضت السمكة في المزاد وسط تنافس شديد بين المشترين، وغالبًا ما يُنظر إلى هذه الصفقات الضخمة على أنها وسيلة للترويج للأعمال التجارية وزيادة المكانة في السوق. ويرى اليابانيون في هذه المناسبة رمزًا للتفاؤل بعام جديد مزدهر، حيث يعكس المزاد مشاعر الأمل في استمرارية التعافي الاقتصادي للبلاد.

تعتبر سمكة التونة ذات الزعانف الزرقاء من الأنواع الفاخرة والمطلوبة بشدة، لا سيما في المطبخ الياباني الذي يُقدرها لكونها من أفضل أنواع التونة المستخدمة في إعداد السوشي والساشيمي. ومن المتوقع أن تُقدم هذه السمكة الضخمة كوجبات مميزة في أحد المطاعم الراقية، ما يُضيف لمسة فاخرة إلى احتفالات العام الجديد.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)