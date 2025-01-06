«شوغون» يفوز بجائزة أفضل مسلسل درامي بحفل غولدن غلوب 2025

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لاس فيغاس - (جيجي برس)-- حقق مسلسل ”شوغون“، الدراما اليابانية الإقطاعية التي قام ببطولتها وإنتاجها الممثل هيرويوكي سانادا، إنجازًا كبيرًا بحصده أربع جوائز غولدن غلوب في حفل توزيع الجوائز السنوي المرموق الذي أقيم يوم الأحد. وكان من بين الجوائز التي حصل عليها المسلسل جائزة أفضل مسلسل درامي.

نال سانادا، البالغ من العمر 64 عامًا، جائزة غولدن غلوب لأفضل أداء لممثل في مسلسل درامي تلفزيوني، ليصبح بذلك أول ياباني يفوز بهذه الجائزة في فئة المسلسلات الدرامية التلفزيونية.

وفي خطابه خلال حفل توزيع جوائز غولدن غلوب الثاني والثمانين الذي أقيم في كاليفورنيا، قال سانادا: ”أود أن أشكر كل من ساهم في حياتي وجعل هذا الإنجاز ممكنًا. لقد قادني الجميع إلى هذه اللحظة“.

كما شهد المسلسل تفوقًا لافتًا لبقية فريق العمل، حيث فازت آنا ساواي، البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة أفضل أداء لممثلة في مسلسل درامي تلفزيوني، بينما حصل تادانوبو أسانو، البالغ من العمر 51 عامًا، على جائزة أفضل أداء لممثل مساعد على شاشة التلفزيون.

بهذه الإنجازات، أصبح سانادا وأسانو أول ممثلين يابانيين يفوزان بجائزتي غولدن غلوب لأفضل ممثل رئيسي وأفضل ممثل مساعد لمسلسل درامي تلفزيوني على التوالي، مما يمثل لحظة فارقة في تاريخ الدراما اليابانية على الساحة العالمية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)