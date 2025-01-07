خطوة جريئة في اليابان: ملاجئ الأطفال تُفتح بلا قيود عائلية

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعدت وكالة الأطفال والأسر اليابانية مسودة إرشادات تهدف إلى تحسين إدارة الملاجئ المخصصة للشباب الذين يفرون من منازلهم بسبب الإساءة أو الخلافات الأسرية. أوضحت المسودة أن المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا يمكنهم اللجوء إلى هذه الملاجئ دون الحاجة إلى موافقة الوالدين.

تضمنت المسودة توصيات للحكومات المحلية بوضع قواعد واضحة لإدارة الحياة داخل الملاجئ، مع خطة لاعتماد هذه الإرشادات رسميًا بحلول نهاية مارس/آذار، لضمان تشغيل المرافق بشكل مناسب وتشجيع البلديات على إنشاء المزيد من هذه الملاجئ.

وفقًا للإرشادات المقترحة، يمكن للقُصَّر استخدام الملاجئ حتى في الحالات التي يصعب فيها الحصول على موافقة أولياء الأمور. وفي حال تورط الأطفال في حالات يُشتبه بأنها إساءة معاملة، يمكن للملاجئ رفض طلبات الأهل لإعادة الأطفال إلى منازلهم، بناءً على مناقشات تجري مع مراكز استشارة الأطفال.

كما تضمنت الإرشادات اقتراحات لتنظيم استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة، وضوابط للنزهات والإقامة الليلية خارج الملاجئ، إلى جانب قواعد للتعامل مع الممتلكات الشخصية والمشاكل الداخلية والخارجية التي قد تواجه القاطنين.

وإلى جانب توفير مكان آمن للإقامة، تهدف الملاجئ إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للشباب، بما في ذلك الاستشارات والمساعدة في العثور على فرص عمل أو متابعة التعليم. كما تم تضمين خطط لدعم الأطفال بعد مغادرتهم الملاجئ، مثل توفير الإمدادات بشكل منتظم، تنظيم زيارات دورية، وإنشاء شبكات دعم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو فعاليات مثل حفلات العشاء، لتعزيز الترابط بين المستخدمين السابقين.

تسعى هذه الخطوة إلى توفير بيئة آمنة ومستدامة للشباب الذين يواجهون صعوبات في منازلهم، مع تعزيز الرعاية طويلة الأجل وضمان مستقبل أكثر استقرارًا لهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)