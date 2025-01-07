كوريا الشمالية تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ فرط صوتي جديد

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس)-- قالت كوريا الشمالية يوم الثلاثاء إنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي جديد متوسط المدى يوم الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة إن الصاروخ طار لمسافة 1500 كيلومتر إلى هدف محاكى في البحر بسرعة 12 ضعف سرعة الصوت. وأشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الذي كان يراقب الإطلاق عبر نظام مراقبة، على هذه العملية وأكد أن نظام الصواريخ ”يمكنه توجيه ضربة عسكرية خطيرة لمنافس بينما يكسر بشكل فعال أي حاجز دفاعي كثيف“. وأضاف كيم أن النظام الصاروخي ”سيحتوي بشكل موثوق أي منافسين في منطقة المحيط الهادئ يمكن أن يؤثروا على أمن دولتنا“.

رصدت السلطات اليابانية والكورية الجنوبية يوم الاثنين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي باتجاه بحر اليابان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاختبار يأتي في وقت حساس، حيث كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في زيارة إلى كوريا الجنوبية، مما يثير تساؤلات حول توقيت الاختبار وتأثيره على العلاقات الإقليمية والدولية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)