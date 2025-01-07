الرئيس التنفيذي لنيبون ستيل اليابانية: لن نتخلى عن صفقة الاستحواذ على شركة يو إس ستيل الأمريكية

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طوكيو - (جيجي برس)-- أكد إيجي هاشيموتو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نيبون ستيل، يوم الثلاثاء أن الشركة ”لن تتخلى أبدًا“ عن سعيها للاستحواذ على شركة يو إس ستيل، مشددًا على التزام الشركة بتحقيق الصفقة رغم العقبات السياسية.

وخلال مؤتمر صحفي في المقر الرئيسي لشركة نيبون ستيل في طوكيو، قال هاشيموتو: ”لا يوجد سبب للاستسلام“. جاءت هذه التصريحات بعد إعلان نيبون ستيل ويو إس ستيل يوم الاثنين أنهما رفعتا دعوى قضائية مشتركة ضد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بمنع استحواذ الشركة اليابانية على يو إس ستيل.

وصف هاشيموتو تدخل بايدن بـ”السياسي وغير القانوني“، مشيرًا إلى أن القرار الرئاسي استند إلى دوافع سياسية أكثر من كونه قائمًا على أسس اقتصادية أو قانونية. وأضاف: ”لدينا فرصة للفوز بالقضية“.

وأشار هاشيموتو إلى أن الصفقة لن تقتصر على تحقيق مصالح اقتصادية فحسب، بل ستكون ”مفيدة للغاية لكل من اليابان والولايات المتحدة“، موضحًا أنها ستعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتساهم في تحسين أمنهما القومي. كما أوضح أن هذا الاستحواذ يأتي في إطار استراتيجية نيبون ستيل لتوسيع عملياتها عالميًا وتحقيق التنافسية في قطاع صناعة الصلب.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)