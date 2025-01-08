ثورة في الطب: إنتاج الخلايا الجذعية المستحثة آليًا ينطلق في اليابان

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كيوتو - (جيجي برس)-- أعلنت مؤسسة CiRA التابعة لجامعة كيوتو عن خطوة جديدة في مجال الطب التجديدي، حيث ستبدأ في أبريل/ نيسان بإنتاج الخلايا الجذعية المستحثة متعددة IPS القدرات من خلايا المرضى باستخدام نظام آلي. يأتي هذا الإنجاز بعد نجاح المؤسسة في أتمتة عملية إنشاء هذه الخلايا، مما يتيح تقليل التكلفة وزيادة الكفاءة.

في إطار المشروع، الذي يهدف إلى جعل الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات متاحة على نطاق واسع في الطب التجديدي، تمكن الباحثون من إنشاء هذه الخلايا في غضون شهر باستخدام جهاز إنتاج خلايا ألماني متطور. يتم خلط دم المريض السليم مع كواشف وجينات محددة في هذا الجهاز لتحقيق الإنتاج السريع.

اعتبارًا من أبريل، ستبدأ المنشأة الجديدة في مدينة أوساكا بإنتاج الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات المشتقة من المرضى تلقائيًا وتحويلها إلى أنواع مختلفة من الخلايا مثل خلايا عضلة القلب والأعصاب. ستُجمّد هذه الخلايا باستخدام النيتروجين السائل وتُخزّن لإجراء دراسات تتعلق بالسلامة والفعالية.

على الرغم من إمكانية تحقيق علاجات خالية من رفض الجهاز المناعي باستخدام الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات ذاتية المصدر، فإن الطريقة اليدوية لإنشائها وتمييزها تستغرق حوالي ستة أشهر وتُكلّف حوالي 50 مليون ين (حوالي 330,000 دولار). ومن المتوقع أن تقلل المنشأة الجديدة هذه التكاليف بشكل كبير مع إمكانية إنتاج خلايا لـ 20 شخصًا سنويًا باستخدام أربع وحدات من النظام الآلي.

تمثل هذه المبادرة في مختبر Uehiro خطوة كبيرة نحو تطوير علاجات مخصصة تعتمد على الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات، مما يُعزز آفاق الطب التجديدي لمجموعة واسعة من الأمراض.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)