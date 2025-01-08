هوندا تكشف النقاب عن نماذج أولية مذهلة للسيارات الكهربائية

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لاس فيغاس - (جيجي برس)-- أعلنت شركة هوندا موتور يوم الثلاثاء عن إطلاق علامتها التجارية الجديدة للسيارات الكهربائية ”0“ (صفر)، كاشفة عن نموذجين أوليين سيتم طرحهما في الأسواق العالمية اعتبارًا من عام 2026.

تم الكشف عن النماذج الأولية في معرض CES للتكنولوجيا في لاس فيغاس، حيث استعرضت هوندا سيارة سيدان من الفئة 0 وسيارة دفع رباعي متوسطة الحجم من الفئة 0.

وأعلنت الشركة أن السيارات الكهربائية الجديدة ستزود بنظام تشغيل مبتكر يعتمد على تقنية الروبوت البشري ثنائي الأرجل ”ASIMO“ الخاصة بهوندا، مما يعزز كفاءة وأداء المركبات. كما وقعت هوندا اتفاقية تعاون مع شركة Renesas Electronics Corp اليابانية لتطوير نظام عالي الأداء على رقاقة مخصص لهذه السلسلة.

وفي مؤتمر صحفي، صرح كاتسوشي إينوي، كبير مسؤولي عمليات تطوير أعمال الكهربة، بأن سيارات هوندا الكهربائية من الفئة 0 ستوفر تجربة قيادة مخصصة، مع إمكانيات لتعديل حركة السيارة وخصائصها لتلائم احتياجات المستخدمين الفرديين.

هذا الإعلان يعكس التزام هوندا بتوسيع حضورها في سوق السيارات الكهربائية وتبني تقنيات متقدمة لتحقيق تجربة قيادة مبتكرة وموجهة نحو المستقبل.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)