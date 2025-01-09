اكتشف سحر توياما وأوساكا: مدينتان يابانيتان ضمن أفضل 52 وجهة للزيارة في 2025

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس)-- أدرجت صحيفة نيويورك تايمز مدينتي توياما وأوساكا اليابانيتين ضمن قائمتها ”52 مكانًا للذهاب إليها في عام 2025“، مما يبرز المكانة المتزايدة لليابان كوجهة سياحية عالمية.

ذكرت الصحيفة أن توياما، الواقعة في وسط اليابان، تقدم تجربة مميزة تجمع بين العجائب الثقافية والمأكولات الشهية بعيدًا عن الحشود. وسلطت الضوء على مهرجان ”أوارا كازي نو بون“ التقليدي، الذي يقام في سبتمبر/أيلول، حيث يرقص المشاركون في الشوارع مرتدين قبعات منسوجة تحت أضواء الفوانيس على أنغام الموسيقى التقليدية. كما أشادت بالمأكولات المحلية التي تقدم في المطاعم المحيطة بقلعة توياما، بالإضافة إلى متحف توياما للفنون الزجاجية، الذي وصفته بأنه ”كاتدرائية شاهقة من الخشب والضوء“، وهو من تصميم المهندس المعماري الياباني البارز كينجو كوما.

أما أوساكا، الواقعة في غرب اليابان، فقد أشادت الصحيفة باستعدادها لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2025، الذي سيقام لمدة ستة أشهر بدءًا من أبريل/نيسان، مشيرة إلى دوره في تسليط الضوء على الابتكار والتقدم التكنولوجي. كما أثنت على جهود المدينة في تعزيز بيئة منفتحة وداعمة للأقليات الجنسية، مما يعكس تطورًا اجتماعيًا ملحوظًا.

من خلال الجمع بين التراث الثقافي والتطور الحديث، تمثل توياما وأوساكا وجهتين رائعتين لمن يبحثون عن تجربة غنية ومتكاملة في اليابان لعام 2025.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)