جندي من مشاة البحرية الأمريكية يشتبه بارتكابه اعتداء جنسي في أوكيناوا

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ناها - (جيجي برس)-- أحالت الشرطة في محافظة أوكيناوا الواقعة في أقصى جنوب اليابان أوراق قضية تتعلق بجندي من مشاة البحرية الأمريكية في الثلاثينيات من عمره إلى المدعين العامين يوم الأربعاء، بتهمة الاعتداء الجنسي دون موافقة، مما أدى إلى إصابة الضحية.

وتم إخطار حكومة محافظة أوكيناوا بالإحالة في نفس اليوم، بينما لم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه به قد اعترف بالاتهامات الموجهة إليه.

ويُعتقد أن الجندي الأمريكي اعتدى جنسيًا على امرأة بالغة وأصابها داخل منزلها الواقع في جزيرة أوكيناوا الرئيسية خلال شهر نوفمبر الماضي. ووفقًا لمصادر مطلعة، كان المشتبه به والضحية قد التقيا للمرة الأولى في يوم وقوع الحادث. وتمكنت الشرطة من التعرف على هوية المشتبه به عبر لقطات كاميرات المراقبة، واستجوبته بشكل طوعي.

وفي بيان رسمي، وصف محافظ أوكيناوا، ديني تاماكي، الحادثة بأنها ”مؤسفة للغاية“، معربًا عن غضبه الشديد تجاه ما حدث. وأشار تاماكي إلى أن الحادثة ”تثير قلقًا كبيرًا بين سكان أوكيناوا“، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات صارمة للرد على الحادث.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)