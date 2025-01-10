يونيكلو اليابانية ترفع الراتب الشهري الأولي بنسبة 10%

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة ”فاست ريتيلنج“ اليابانية، المشغلة لمتاجر الملابس الكاجوال يونيكلو ”Uniqlo“، يوم الأربعاء أنها سترفع الراتب الشهري الأولي للموظفين الجدد بنسبة 10٪ ليصل إلى 330 ألف ين اعتبارًا من مارس/ آذار 2025. وبهذا التعديل، سيرتفع الأجر السنوي للموظفين الجدد إلى أكثر من 5 ملايين ين، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرتها على جذب خريجي الجامعات الموهوبين لدعم تنافسيتها العالمية وإمكانات نموها.

أما بالنسبة لمديري المتاجر في عامهم الأول أو الثاني، فسيشهدون زيادة في الراتب الشهري من 390 ألف ين إلى 410 آلاف ين، مما سيرفع أجرهم السنوي بنحو 5٪ ليصل إلى 7.3 مليون ين.

علاوة على ذلك، ستقدم ”فاست ريتيلنج“ نظامًا جديدًا للأجور للموظفين المحليين، حيث سيُرفع سلم الرواتب للموظفين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11٪، بناءً على نتائج تقييم مهاراتهم وطموحاتهم المهنية. كما سيحصل الموظفون الذين يتم اختيارهم أو ترقيتهم إلى مناصب رئيسية على زيادة تصل إلى 54٪.

وتأتي هذه الخطوة بعد مراجعة نظام المكافآت الذي أجرته الشركة في العام المالي المنتهي في 31 أغسطس/ آب 2023. خلال تلك الفترة، تمت زيادة أجور الموظفين في اليابان بنسب تتراوح بين 4٪ و40٪، استنادًا إلى تقييم الأداء.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)