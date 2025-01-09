حالات الإنفلونزا في اليابان تسجل رقمًا قياسيًا غير مسبوق

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الخميس أن متوسط عدد مرضى الأنفلونزا المسجل في كل مستشفى في اليابان خلال الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر/كانون الأول وصل إلى 64.39 مريضًا، وهو الرقم الأعلى منذ بدء تطبيق طريقة المسح الحالية في أبريل/نيسان 1999.

استندت الوزارة في هذا التقدير إلى البيانات الواردة من حوالي 5000 مستشفى خاضعة للمراقبة المنتظمة في مختلف أنحاء البلاد. وأظهرت التقارير أن العدد الإجمالي لمرضى الأنفلونزا المبلغ عنهم بلغ 317,812 مريضًا، ما يمثل زيادة بمقدار 1.51 ضعفًا مقارنة بالأسبوع السابق.

هذا الارتفاع الحاد في عدد الإصابات يثير القلق بشأن تفشي الأنفلونزا على نطاق واسع، ما دفع الجهات المعنية إلى تشديد التوصيات المتعلقة بالوقاية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والحفاظ على النظافة الشخصية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)