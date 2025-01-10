هوندا إن-بوكس: السيارة الأكثر شعبية في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت بيانات الصناعة يوم الخميس أن سيارة إن بوكس الصغيرة من إنتاج شركة هوندا موتور حافظت على صدارتها كأكثر السيارات مبيعًا في اليابان للعام الثالث على التوالي في عام 2024، حيث بلغت مبيعاتها الإجمالية 206,272 وحدة، رغم انخفاضها بنسبة 10.9٪ مقارنة بالعام السابق.

تُعد إن بوكس من السيارات الصغيرة (Kei Cars) التي تحظى بشعبية كبيرة في اليابان، حيث تتميز بمساحة داخلية رحبة وتصميم يناسب العائلات الصغيرة والتنقل داخل المدن المزدحمة. كما أنها توفر كفاءة عالية في استهلاك الوقود وتكاليف تشغيل منخفضة، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا. ومع ذلك، بدأت مبيعاتها بالتباطؤ منذ خريف العام الماضي نتيجة تلاشي تأثيرات التجديد الكامل الذي أُجري عليها في خريف عام 2023.

في المركز الثاني، جاءت سيارة كورولا من شركة تويوتا موتور بمبيعات بلغت 166,956 وحدة، محققة زيادة بنسبة 7.8٪، مدفوعة بشعبية طرازاتها الهجينة التي تتوافق مع الطلب المتزايد على السيارات ذات الكفاءة البيئية العالية. أما سيارة ياريس الصغيرة من تويوتا أيضًا، فقد احتلت المركز الثالث بمبيعات 166,162 وحدة، مسجلة انخفاضًا بنسبة 14.5٪، بسبب المنافسة القوية داخل فئة السيارات الصغيرة والتغيرات في تفضيلات المستهلكين.

على صعيد آخر، تراجعت سيارة تانتو الصغيرة من إنتاج شركة دايهاتسو موتور إلى المركز السابع بعد أن كانت في المركز الثالث، مع انخفاض مبيعاتها بنسبة 41.2٪ لتصل إلى 93,759 وحدة. جاء هذا التراجع نتيجة توقف الإنتاج إثر فضيحة اختبارات احتيالية تتعلق بالبيانات المستخدمة في تقييم السلامة والانبعاثات، مما أثر بشكل كبير على ثقة المستهلكين وأداء الشركة في السوق.

تُبرز هذه الإحصاءات استمرار هيمنة السيارات الصغيرة في اليابان، حيث تُفضل هذه الفئة بفضل مزاياها العملية والاقتصادية، بالإضافة إلى السياسات الضريبية التي تشجع على اقتنائها. ومع ذلك، تُواجه الشركات المصنعة تحديات مثل الحاجة للتكيف مع الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية والهجينة وتغيرات السوق الناتجة عن قضايا مثل الفضائح الصناعية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)