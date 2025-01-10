طموحات فضائية: شركة يابانية ناشئة تسعى لتحقيق حلم الهبوط على القمر

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة ”آي سبيس“ اليابانية الناشئة لاستكشاف الفضاء يوم الخميس عن خطتها لإطلاق مركبة هبوط قمرية جديدة يوم الأربعاء المقبل، في ثاني محاولة لها للوصول إلى سطح القمر، بعد فشل المحاولة الأولى في عام 2022.

تهدف ”آي سبيس“ إلى أن تصبح أول شركة آسيوية تحقق هبوطًا ناجحًا على سطح القمر، والثانية على مستوى القطاع الخاص عالميًا، بعد الهبوط الناجح لشركة أمريكية في فبراير 2024. وإذا نجحت المحاولة، سيكون ذلك إنجازًا كبيرًا يعزز مكانة الشركة في مجال استكشاف الفضاء التجاري.

تخطط الشركة لاستخدام المركبة الجديدة لجمع بيانات علمية وإجراء تجارب متنوعة باستخدام مركبتها الجوالة، بما في ذلك تحليل الرمل القمري واستكشاف إمكانات الموارد الطبيعية على سطح القمر.

سيتم إطلاق المركبة على متن صاروخ ”فالكون 9“ التابع لشركة ”سبيس إكس“ الأمريكية من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا. ومن المقرر أن يتم الإطلاق يوم الأربعاء في تمام الساعة 1:11 صباحًا بالتوقيت المحلي. يُذكر أن مركبة هبوط قمرية تابعة لشركة أمريكية أخرى ستُطلق على متن نفس الصاروخ.

ومن المتوقع أن تصل مركبة ”آي سبيس“ إلى سطح القمر خلال أربعة إلى خمسة أشهر من الإطلاق، حيث ستبدأ في تنفيذ المهام المخطط لها فور الهبوط بنجاح.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)