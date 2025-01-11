تساقط كثيف للثلوج على طول ساحل بحر اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- شهدت المناطق الساحلية لبحر اليابان، وخاصة في الشمال والوسط والغرب، تساقطًا كثيفًا للثلوج يوم الجمعة، ومن المتوقع أن تستمر العاصفة حتى صباح السبت، وفقًا لتوقعات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وتغطي كتلة هوائية شديدة البرودة الأرخبيل الياباني، ما دفع الوكالة للتحذير من العواصف الثلجية والأمواج العالية التي قد تشكل مخاطر إضافية.

تسبب الطقس القاسي في اضطرابات ملحوظة في النقل، حيث أوقفت شركة سكك حديد شرق اليابان (JR East) عمليات قطارات ياماغاتا شينكانسن السريعة بين محطة فوكوشيما في محافظة فوكوشيما ومحطة شينجو في محافظة ياماغاتا حتى الساعة 11 صباحًا. هذا التوقف أثر على 12 قطارًا ونحو 1600 مسافر، مما يعكس التأثير الكبير للعاصفة على البنية التحتية للنقل في المناطق المتضررة.

بحلول الساعة الثامنة صباحًا، أظهرت نقاط المراقبة مستويات تراكم غير عادية للثلوج، حيث سجلت نقطة مراقبة سوكايو في سلسلة جبال هاكودا بمحافظة أوموري 3.74 مترًا من الثلوج. كما سجلت قرية أوكورا بمحافظة ياماغاتا 1.97 مترًا، بينما بلغ التراكم في مدينة أونوما بمحافظة نييغاتا 1.95 مترًا. هذه الأرقام توضح شدة العاصفة الثلجية التي اجتاحت هذه المناطق.

تتوقع الوكالة تساقط المزيد من الثلوج في المناطق الشمالية الشرقية والوسطى والغربية، مع تراكم يصل إلى 60 سنتيمترًا إضافيًا خلال الـ 24 ساعة المقبلة حتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت.