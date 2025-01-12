حادثة مروعة في جامعة يابانية.. طالبة كورية تهاجم زملاءها بمطرقة!

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طوكيو - (جيجي برس)-- شهد حرم تاما التابع لجامعة هوسي في طوكيو حادثة مروعة يوم الجمعة، حيث تعرض ثمانية أشخاص لإصابات على يد امرأة مسلحة بمطرقة خلال إحدى المحاضرات. ووقع الحادث داخل مبنى قسم علم الاجتماع في حوالي الساعة 3:40 مساءً أثناء حضور نحو 100 شخص للمحاضرة.

ألقت شرطة العاصمة القبض على المشتبه بها، وهي طالبة جامعية تبلغ من العمر 22 عامًا وتحمل الجنسية الكورية الجنوبية، للاشتباه في إصابة أحد الأشخاص على الأقل من بين الضحايا الثمانية. ووفقًا لمصادر التحقيق، اعترفت المشتبه بها قائلة: ”كنت أشعر بالإحباط لأنني تعرضت للتنمر. كنت غاضبة لأنني تعرضت للتجاهل، لذلك استخدمت المطرقة التي وجدتها في المدرسة“.

وأفادت المصادر أن الهجوم كان عشوائيًا ومفاجئًا، حيث بدأت المشتبه بها بالتلويح بالمطرقة داخل الفصل الدراسي، ما أثار حالة من الذعر بين الحاضرين. المصابون شملوا خمسة رجال وامرأتين في العشرينيات من العمر، بالإضافة إلى امرأة تبلغ من العمر 19 عامًا. وأفادت التقارير أن بعض الضحايا كانوا يعانون من نزيف في الرأس، لكن جميعهم كانوا قادرين على التحدث والمشي، وصُنفت إصاباتهم على أنها طفيفة.

وأظهرت تحقيقات الشرطة الأولية أن المشتبه بها كانت تعاني من مشاعر إحباط طويلة الأمد ناجمة عن ما وصفته بالتنمر الاجتماعي والإقصاء، مما أدى إلى تفاقم حالتها النفسية ودفعها إلى ارتكاب هذا الفعل. وفي سياق ذلك، أكدت إدارة الجامعة تعاونها الكامل مع السلطات للتحقيق في الحادث وضمان سلامة جميع الطلاب.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الجامعة عن تعليق مؤقت للأنشطة الأكاديمية في مبنى قسم علم الاجتماع بهدف مراجعة الإجراءات الأمنية. كما تسعى لتوفير الدعم النفسي والعاطفي للطلاب والموظفين المتأثرين بهذا الحادث.

أثارت الواقعة صدمة واسعة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث أعرب العديد عن قلقهم من تكرار مثل هذه الحوادث، مشددين على أهمية تعزيز التدابير الوقائية لتأمين بيئة تعليمية آمنة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)