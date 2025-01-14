اليابان تضع خططًا طموحة لتقليل استهلاك الطاقة في مراكز البيانات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت وزارة الصناعة اليابانية يوم الجمعة عن خطة تهدف إلى تعزيز الكفاءة في استهلاك الطاقة بمراكز البيانات الجديدة التي سيتم بناؤها في البلاد، وذلك استجابةً للتوسع السريع في الرقمنة وزيادة الطلب على هذه المرافق.

وتأتي هذه الخطوة مع تزايد القلق حول استهلاك مراكز البيانات للكهرباء بشكل كبير، مما يضغط على موارد الطاقة ويساهم في انبعاثات الكربون. تتضمن الخطة تحديد هدف واضح لتوفير الطاقة، والذي سيصبح إلزاميًا للشركات التي تستوفي شروطًا معينة، منها تجاوز استهلاكها للطاقة مستوى محدد مسبقًا. وستُطالب هذه الشركات بتقديم تقارير دورية عن استهلاكها للطاقة بموجب قانون توفير الطاقة.

تم عرض الخطة خلال اجتماع لمجموعة فرعية من اللجنة الاستشارية للموارد الطبيعية والطاقة، التي تقدم المشورة لوزير الصناعة بشأن السياسات المرتبطة بالطاقة. تهدف الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى تحفيز الشركات على تحسين كفاءة استهلاكها للطاقة عبر تبني تقنيات متقدمة مثل أنظمة التبريد المبتكرة، واستخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز تصميم المرافق بشكل يُقلل من الاستهلاك الكهربائي.

وفي ظل توقع ارتفاع عدد مراكز البيانات بسبب الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية، تُعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود الوطنية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني التي تسعى اليابان لتحقيقها بحلول عام 2050.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)