【فيديو】عالم السيارات المعدلة يجتمع في طوكيو: 857 تحفة ميكانيكية في أوتو صالون!

أخبار اليابان

طوكيو أوتو صالون 2025 هو أحد أبرز معارض السيارات المعدّلة وعالية الأداء في العالم، ويُقام سنويًا في ماكوهاري ميسي بمحافظة تشيبا، اليابان. يجمع الحدث بين التكنولوجيا المتطورة والإبداع في تعديل السيارات، مما يجذب عشاق السيارات من جميع أنحاء العالم. يتميز المعرض بعرض مجموعة واسعة من السيارات المعدّلة، التي تشمل تغييرات جريئة في الهيكل الخارجي، وتصميمات داخلية مبتكرة، بالإضافة إلى تحسينات في الأداء تجعلها أكثر قوة وسرعة.

يُقدم المعرض أيضًا سيارات رياضية وسوبركارز مُعدّلة بأعلى معايير الأداء، إلى جانب تسليط الضوء على أحدث تقنيات السيارات مثل القيادة الذاتية، أنظمة الأمان المتطورة، والتقنيات الصديقة للبيئة التي تعكس رؤية مستقبلية لعالم السيارات. يمثل المعرض فرصة فريدة للتعرف على ثقافة السيارات اليابانية، حيث يتم عرض سيارات JDM الكلاسيكية والمعدلة التي تحظى بشعبية عالمية.

يتيح الحدث للحضور تجربة فريدة من نوعها من خلال العروض الحية التي تشمل مسابقات الدريفت وعروض الأداء على الحلبة، إلى جانب ورش عمل تعليمية تُمكّن الزوار من التعرف على تقنيات التعديل عن قرب. ولا يقتصر المعرض على السيارات فقط، بل يشمل أيضًا أزياء وإكسسوارات فريدة تلبي اهتمامات عشاق السيارات.

يجذب طوكيو أوتو صالون شركات عالمية كبرى لعرض منتجاتها وإطلاق سياراتها الجديدة، مما يجعله منصة مثالية للإبداع والابتكار في صناعة السيارات. يُعد الحدث احتفالًا بالشغف بالسيارات والإبداع، ويقدّم للزوار تجربة لا تُنسى في عالم السيارات المعدّلة وعالية الأداء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)