طوكيو تشجع على الولادة بدون ألم بمنح تصل إلى 100 ألف ين!

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت كويكي يوريكو، محافظِة طوكيو، عن برنامج جديد يقدم ما يصل إلى 100 ألف ين كإعانات لسكان العاصمة الذين يختارون الولادة بدون ألم، على أن يبدأ تنفيذ البرنامج اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأكدت كويكي خلال مؤتمر صحفي يوم السبت: ”ستقود حكومة العاصمة طوكيو الجهود لتحقيق مجتمع حيث يمكن للناس إنجاب الأطفال وتربيتهم دون قلق“، في إشارة إلى أهمية تقديم الدعم للأسر وتعزيز سياسات الولادة الآمنة.

يُعد هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى المحافظات في اليابان لدعم تكاليف الولادة بدون ألم. وتشمل الولادة بدون ألم استخدام تقنيات التخدير فوق الجافية (epidural anesthesia) لتخفيف الألم أثناء المخاض، وهي طريقة تزداد شعبيتها بين النساء في اليابان.

تخطط حكومة العاصمة لتخصيص 1.1 مليار ين من ميزانيتها الأولية للعام المالي 2025 لتغطية هذه الإعانات. ومن المتوقع أن يدعم البرنامج حوالي 9500 حالة ولادة بدون ألم خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيقه، وحتى نهاية مارس/ آذار من العام المقبل.

ستكون المؤسسات الطبية المؤهلة للحصول على هذه الإعانات ملزمة بالامتثال لمعايير صارمة تتعلق بالسلامة، تشمل توفير أطباء تخدير متخصصين وتقديم خدمات الرعاية بعد الولادة.

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الصحة اليابانية، تعاني اليابان من انخفاض مستمر في معدلات المواليد، حيث سجل عدد المواليد أدنى مستوياته في عام 2024. يُنظر إلى هذه المبادرة باعتبارها خطوة إضافية في إطار الجهود المبذولة لتحسين البيئة الداعمة للولادة والأمومة، بالإضافة إلى الحوافز المالية التي تُمنح للآباء الجدد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)