زلزال عنيف يضرب جنوب غرب اليابان ويتسبب في حدوث تسونامي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- شهد جنوب غرب اليابان مساء الاثنين زلزالًا قويًا أسفر عن موجات تسونامي صغيرة بارتفاع 20 سنتيمترًا ضربت محافظتي ميازاكي وكوتشي، مما أثار قلق السكان ودفع السلطات إلى اتخاذ تدابير استباقية لضمان سلامتهم.

ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، بلغت شدة الزلزال 5 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني في بلدتي تاكانابي وشنتومي ومدينة ميازاكي. وقع الزلزال في حوالي الساعة 9:19 مساءً بالتوقيت المحلي، بعمق 36 كيلومترًا تحت بحر هيوغا قبالة ساحل محافظة ميازاكي، وهي منطقة معروفة بنشاطها الزلزالي نتيجة تقاطع الصفائح التكتونية.

قُدِّرت قوة الزلزال 6.9 درجة على مقياس ريختر. وأصدرت الوكالة تحذيرًا مؤقتًا من حدوث تسونامي في المحافظتين المتضررتين، مما أدى إلى إجلاء سكان المناطق الساحلية الأكثر عرضة للخطر إلى مواقع آمنة.

وقد تسببت الهزات الأرضية في اهتزاز المباني بشكل ملحوظ، خاصة في ميازاكي، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جسيمة. وتقوم فرق الطوارئ بإجراء فحوصات دقيقة للمنازل والبنية التحتية في المناطق المتضررة للتأكد من سلامتها.

وأكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال، رغم قوته، لا يُتوقع أن يزيد من احتمال وقوع زلزال كبير في منطقة حوض نانكاي، الواقعة قبالة الساحل الياباني على المحيط الهادئ. ويعود ذلك إلى أن قوته كانت أقل من 7 درجات، وهو الحد الذي قد يرفع من احتمالية حدوث زلازل أضخم في المنطقة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)