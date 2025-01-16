كيوتو تعلن عن زيادة قياسية في ضريبة الإقامة الفندقية

أخبار اليابان

كيوتو - (جيجي برس)-- في 14 يناير/ كانون الثاني 2025، كشفت حكومة بلدية كيوتو عن خطة لرفع سقف ضريبة الإقامة المفروضة على ضيوف الفنادق والنزل في المدينة من 1000 ين إلى 10,000 ين للشخص في الليلة، مما سيجعلها الضريبة الأعلى في البلاد. حاليًا، تفرض بلدة نيسيكو في هوكايدو أعلى ضريبة ثابتة للإقامة في اليابان بمقدار 2000 ين. يُتوقع أن تساهم هذه الزيادة في تأمين الموارد المالية التي تحتاجها المدينة لمواجهة تحديات السياحة الزائدة التي تعاني منها.

تعتبر كيوتو، التي كانت عاصمة تاريخية لليابان وهي واحدة من أكثر الوجهات السياحية شهرة في العالم، من أكثر الأماكن التي تشهد اكتظاظًا من الزوار، خاصة مع الزيادة السريعة في أعداد السياح الأجانب. هذا الأمر أسهم في ظهور مشاكل عديدة، مثل الاكتظاظ في وسائل النقل العامة، خاصة الحافلات. لذا، تهدف الخطة إلى تخصيص هذه الإيرادات لتحسين البنية التحتية السياحية، بما في ذلك وسائل النقل وتحسين خدمات الزوار.

المشروع المقترح يتضمن خمسة مستويات للضريبة وفقًا لرسوم الإقامة: 200 ين للإقامات التي تقل عن 6000 ين، و400 ين للإقامات التي تتراوح بين 6000 ين و20000 ين، و1000 ين للإقامات بين 20000 ين و50000 ين، و4000 ين للإقامات بين 50000 ين و100000 ين، و10000 ين للإقامات التي تتجاوز 100000 ين. سيُعرض المشروع على مجلس المدينة في فبراير/ شباط 2025، وإذا تمت الموافقة عليه من قبل المجلس ووزير الداخلية، سيدخل حيز التنفيذ في مارس/ آذار 2026.

وتتوقع المدينة بعد الزيادات إيرادات تبلغ نحو 13 مليار ين أي ما يعادل نحو 83 مليون دولار.

وسيتم تخصيص ما يقرب من 6 مليارات ين، أو حوالي 38 مليون دولار، للبنية الأساسية مثل أبواب أرصفة القطارات، وحوالي 2 مليار ين أو 13 مليون دولار للتدابير السياحية مثل تخفيف الازدحام في محطة كيوتو ومنع إلقاء القمامة.

الزيادة المقترحة في ضريبة الإقامة تهدف إلى تزويد المدينة بالموارد اللازمة للحد من الضغوط الناتجة عن السياحة المفرطة، مع الحفاظ على مستوى الخدمات السياحية الرفيع الذي جعل من كيوتو وجهة مفضلة للمسافرين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)