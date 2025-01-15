«تويوتا» تحافظ على الصدارة عالمياً للعام الخامس على التوالي

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برلين - (جيجي برس)-- احتفظت شركة تويوتا موتور بالمركز الأول في مبيعات السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي في عام 2024، متفوقة على مجموعة فولكس فاغن في سباق التنافس على القمة.

وأعلنت فولكس فاغن يوم الثلاثاء أن مبيعاتها العالمية من السيارات تراجعت بنسبة 2.3٪ في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 9,027,400 وحدة. في المقابل، تمكنت تويوتا من بيع حوالي 9.85 مليون سيارة عالميًا خلال أول 11 شهرًا من العام نفسه، مما يعكس قوتها السوقية المستمرة في قطاع السيارات.

يُعزى هذا التفوق إلى تنوع منتجات تويوتا التي تلبي احتياجات الأسواق العالمية، بما في ذلك الطلب المرتفع على السيارات الهجينة والكهربائية، بالإضافة إلى قوتها في أسواق مثل آسيا وأمريكا الشمالية. من جهة أخرى، تأثرت فولكس فاجن بانخفاض المبيعات في أوروبا وسط تحديات اقتصادية وتقلبات في سلسلة التوريد.

بهذا الإنجاز، تعزز تويوتا مكانتها كأكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، مع استمرارها في التركيز على الابتكار وتلبية احتياجات المستهلكين في عصر التحول نحو الطاقة النظيفة والتنقل المستدام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)