【فيديو】شيراكاوا-غو: إضاءة مذهلة تسافر بك إلى أعماق تاريخ اليابان

أخبار اليابان

في 13 يناير/ كانون الثاني، بدأت الإضاءة التقليدية في قرية شيراكاوا-غو، التي تُعد واحدة من مواقع التراث العالمي المسجلة، لتخلق مشهدًا ساحرًا عندما أضاءت الأضواء المنازل المصنوعة من القش في الضباب. تقع شيراكاوا-غو في منطقة جبلية نائية وتعد أكبر قرية من نوعها في اليابان، مشهورة بمنازلها على طراز ”غاشو-زوكوري“، التي تُعتبر تحفًا فنية في فن النجارة التقليدية. بنيت هذه المنازل بدون استخدام المسامير، بل تعتمد على تقنيات تداخل الخشب بدقة عالية، ما يضمن متانتها وثباتها في مواجهة الزلازل التي تهدد المنطقة.

تُعتبر شيراكاوا-غو واحدة من أكثر المناطق تساقطًا للثلوج في اليابان، حيث يصل عمق الثلوج أحيانًا إلى مترين، ما جعل السكان المحليين يبتكرون أسطحًا شديدة الانحناء على منازلهم لتمكين الثلوج من الانزلاق بسهولة دون تراكم ثقيل. على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرّت بها القرية عبر الزمن، فقد نجحت شيراكاوا-غو في الحفاظ على هذا الطراز المعماري الفريد، الذي كان يستخدمه السكان في الماضي لتربية دود القز وزراعة أشجار التوت، ويعد رمزًا للقدرة الاستثنائية على التكيف بين الحياة التقليدية والبيئة الطبيعية المحيطة.

تستمر هذه القرية الصغيرة في كونها مثالًا حيًا على تمازج التاريخ والتقاليد مع التحديات البيئية، مع الحفاظ على إرث ثقافي عريق يُحتفل به كل عام.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)