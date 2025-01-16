إنفاق زوار اليابان يسجل رقما قياسيا في 2024

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- شهدت اليابان في عام 2024 قفزة تاريخية في إنفاق الزوار، حيث بلغ الإجمالي 8,139.5 مليار ين، متجاوزًا للمرة الأولى حاجز 8 تريليون ين، وفقًا لتقرير وكالة السياحة اليابانية. يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 53.4٪ مقارنة بعام 2023، الذي كان بدوره عامًا استثنائيًا بإجمالي إنفاق بلغ 5,306.5 مليار ين.

كان ضعف الين الياباني عاملاً رئيسيًا في جذب عدد غير مسبوق من الزوار الدوليين، مما ساهم بشكل كبير في زيادة الإنفاق. كما لعبت نفقات الإقامة دورًا محوريًا، حيث شكلت أكثر من 30٪ من الإجمالي. وارتفع متوسط الإنفاق لكل زائر بنسبة 6.8٪، ليصل إلى 227,242 ين، مما يعكس زيادة الطلب على الأنشطة السياحية والتجارب الفريدة.

الزوار القادمون من البر الرئيسي الصيني كانوا الأكثر مساهمة في هذه الأرقام، حيث شكل إنفاقهم حوالي 20٪ من الإجمالي. ويُعزى ذلك إلى تعافي حركة السفر بين الصين واليابان، بالإضافة إلى تفضيل السياح الصينيين للتسوق والبقاء في الفنادق الفاخرة.

أما من حيث الأداء الفصلي، فقد شهدت الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر/ كانون الأول 2024 ذروة إنفاق قياسية، حيث بلغ الإجمالي 2,310.8 مليار ين، مسجلًا زيادة بنسبة 37.3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. تزامن هذا الارتفاع مع موسم عطلات نهاية العام والعديد من الفعاليات السياحية، مما عزز تدفق الزوار الدوليين.

تأتي هذه النتائج في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها اليابان لتعزيز قطاع السياحة من خلال تحسين البنية التحتية، وتقديم تجارب ثقافية فريدة، وتنويع الأسواق المستهدفة، مما يمهد الطريق لمزيد من الإنجازات في الأعوام المقبلة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)