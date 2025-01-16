الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ جو-أرض إلى اليابان

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة الأمريكية أنها أخطرت الكونغرس بموافقتها على بيع صواريخ جو-أرض بعيدة المدى ومعدات ذات صلة بقيمة 39 مليون دولار إلى اليابان.

يشمل البيع تلبية طلب الحكومة اليابانية الحصول على 16 صاروخًا من طراز AGM-158B JASSM-ER، المعروف بقدرته العالية على المناورة والدقة، بمدى يصل إلى حوالي 900 كيلومتر. يتيح هذا المدى لقوات الدفاع الذاتي اليابانية تنفيذ ضربات من خارج نطاق دفاعات العدو، مما يعزز قدرتها على حماية أمنها القومي وردع أي تهديدات محتملة. سيتم تركيب هذه الصواريخ على طائرات مقاتلة من طراز F-15 التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، والتي تخضع لعمليات تحديث مستمرة لتوسيع قدراتها الهجومية.

وذكرت الحكومة الأمريكية في بيان أن ”البيع المقترح سيدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف رئيسي يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ“. وأضافت أن اليابان، بصفتها أحد أقرب حلفاء واشنطن، تلعب دورًا حيويًا في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة، لا سيما مع تصاعد التوترات في بحر الصين الشرقي والمحيط الهادئ.

من المتوقع أن تُستخدم هذه الصواريخ في إطار استراتيجية اليابان لتعزيز دفاعاتها الهجومية، والتي تأتي ضمن خطة البلاد لزيادة ميزانية الدفاع إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، في مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)