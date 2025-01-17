اليابان ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- رحبت اليابان باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس، وأُعلن عنه يوم الأربعاء، وفقًا لما صرح به المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوم الخميس.

وفي مؤتمر صحفي، وصف كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيماسا هاياشي، الاتفاق بأنه ”خطوة مهمة نحو تحسين الظروف الإنسانية وتهدئة الوضع في غزة، وهو ما كانت اليابان تدعو إليه بشكل مستمر“. وأشار إلى أهمية تنفيذ الاتفاق ”بصدق وثبات“، مشيدًا بجهود الأطراف التي ساهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأكد هاياشي التزام اليابان بمواصلة التواصل الوثيق مع الأطراف المعنية، والعمل على تعزيز الجهود الدبلوماسية لتحقيق حل الدولتين. وأضاف أن اليابان تسعى لدعم السلام والاستقرار طويل الأمد في المنطقة، مشددًا على دور المجتمع الدولي في دعم هذا الهدف.

كما ذكّر المتحدث بالدور الإنساني الذي تلعبه اليابان في المنطقة، مشيرًا إلى استمرار دعمها للمساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها للفلسطينيين. وأكد أن تحقيق حل الدولتين يتطلب تضافر الجهود الدولية والالتزام بالمفاوضات السلمية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)