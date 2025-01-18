عشاق الألعاب يترقبون: نينتندو اليابانية تكشف عن موعد إطلاق سويتش 2!

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كيوتو - (جيجي برس)-- كشفت شركة نينتندو اليابانية عن نيتها إطلاق وحدة التحكم الجديدة ”نينتندو سويتش 2“ في عام 2025، لتُحدث نقلة نوعية في عالم الألعاب بعد مرور ثماني سنوات على إصدار الجيل الأول من ”سويتش“، الذي حقق نجاحًا عالميًا واسعًا.

وأعلنت الشركة، التي تتخذ من مدينة كيوتو مقرًا لها، أن التفاصيل الرسمية لوحدة التحكم الجديدة ستُعلن في 2 أبريل/نيسان، متوقعة أن تحمل ”سويتش 2“ تحسينات تقنية بارزة، بما في ذلك أداء أقوى ومعالجة أسرع للرسومات، مع الاحتفاظ بتجربة اللعب الفريدة التي اشتهرت بها النسخة الأولى. وستتمكن وحدة التحكم الجديدة من تشغيل الألعاب المصممة خصيصًا لها، بالإضافة إلى دعمها للألعاب القديمة الخاصة بالجيل الأول، مما يتيح للمستخدمين الانتقال بسلاسة إلى الجيل الجديد.

جهاز ”سويتش 2“ الذي يحافظ على التصميم الأساسي للجيل الأول، مع تحسينات واضحة تشمل شاشة مركزية أكبر تشبه الأجهزة اللوحية (تابلت) وحامل مدمج. ويأتي الجهاز مع وحدات تحكم ”جوي كون“ قابلة للإزالة، تُثبت على الجانبين باستخدام مغناطيس، مما يوفر سهولة أكبر في الاستخدام، سواء في الوضع المحمول أو عند توصيله بشاشة تلفزيون.

وفي بيانها الصادر يوم الخميس، أكدت نينتندو أن ”سويتش 2“ سيقدم ألعابًا حصرية خاصة بالجهاز الجديد، إلى جانب دعمه للعديد من الألعاب التي كانت متوفرة على النسخة الأولى. ومع ذلك، أوضحت الشركة أن بعض الألعاب القديمة قد لا تكون متوافقة بشكل كامل مع الجيل الجديد، مشيرة إلى أن التفاصيل المتعلقة بهذه النقطة ستُعلن في وقت لاحق.

وفي إطار الاستعداد لإطلاق الجهاز الجديد، تخطط نينتندو لتنظيم سلسلة من الفعاليات العالمية لتقديم تجربة عملية لوحدة التحكم ”سويتش 2“، تبدأ في 4 أبريل/نيسان. وفي اليابان، سيتم استضافة الحدث في مركز مؤتمرات ماكوهاري ميسي في تشيبا، بالقرب من طوكيو، يومي 26 و27 أبريل/نيسان. هذه الفعاليات ستتيح لعشاق الألعاب فرصة تجربة الجهاز الجديد قبل طرحه رسميًا في الأسواق.

منذ إطلاق ”نينتندو سويتش“ في مارس/آذار 2017، أصبحت هذه المنصة ركيزة أساسية في عالم الألعاب، حيث سجلت مبيعات إجمالية وصلت إلى 146.04 مليون وحدة حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2024، ما يجعلها واحدة من أنجح وحدات التحكم في تاريخ الصناعة. ويعود هذا النجاح إلى تصميمها المبتكر الذي يجمع بين اللعب المنزلي والمحمول، بالإضافة إلى مكتبة ألعابها الواسعة والمتنوعة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه نينتندو منافسة متزايدة من شركات الألعاب الكبرى مثل سوني ومايكروسوفت، مما يضع ”سويتش 2“ في مقدمة الجهود لتعزيز موقع الشركة الريادي في السوق العالمية. ومن المتوقع أن تتضمن المنصة الجديدة تحديثات تلبي احتياجات اللاعبين المعاصرين، مثل تقنيات الواقع المعزز، ودعم أكبر للعب عبر الإنترنت، وتحسينات شاملة في جودة الرسومات وأداء الألعاب.

تتطلع نينتندو إلى مواصلة إرثها في الابتكار من خلال ”سويتش 2“، مع التركيز على تقديم تجربة لعب غامرة وشاملة لمحبي الألعاب حول العالم، حيث يشكل هذا الإصدار الجديد حجر الزاوية في خطط الشركة لمستقبلها الرقمي والإبداعي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)