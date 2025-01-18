الشركات اليابانية الكبرى تدفع أعلى مكافآت شتوية على الإطلاق!

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة العمل اليابانية يوم الجمعة أن متوسط ​​المكافآت الشتوية لعام 2024 التي تدفعها الشركات اليابانية الكبرى بلغ 891,460 ين، مسجلًا أعلى مستوى على الإطلاق لأول مرة منذ خمس سنوات.

وأوضح مسؤول بالوزارة أن هذه الزيادة تعكس تأثير أكبر زيادات في الأجور منذ 33 عامًا، والتي تحققت خلال مفاوضات الأجور الربيعية المعروفة بـ”شونتو“. وقد ارتفع متوسط المكافآت بنسبة 4.93% مقارنة بالعام السابق.

شهدت 18 من أصل 21 قطاعًا صناعيًا ارتفاعًا في المكافآت على أساس سنوي، حيث حققت صناعة الآلات أعلى نمو بنسبة 22.99%، تلتها الخدمات بنسبة 13.02%. في المقابل، سجلت القطاعات الأخرى انخفاضًا في المكافآت، بما في ذلك قطاع الأغذية والتبغ، الذي شهد انخفاضًا بنسبة 16.76%، والقطاع المالي، بما في ذلك شركات التأمين، الذي تراجع بنسبة 7.77%.

تم إعداد التقرير بناءً على بيانات تم جمعها من 324 شركة، جميعها تمتلك رأس مال لا يقل عن مليار ين وتضم نقابة عمالية بأكثر من 1000 عضو. تسلط هذه النتائج الضوء على التعافي التدريجي للاقتصاد الياباني من تداعيات جائحة كوفيد-19، إلى جانب التفاوت في توزيع المكافآت بين القطاعات المختلفة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)