95 % من اليابانيين تحت وطأة التضخم: استطلاع بنك اليابان يقرع ناقوس الخطر

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشف استطلاع للرأي أجراه بنك اليابان يوم الجمعة أن أكثر من 95% من سكان اليابان يشعرون بأن الأسعار ارتفعت خلال العام الماضي، مما يعكس قلقًا واسع النطاق بشأن التضخم وتأثيره على حياة المواطنين.

وارتفعت نسبة المشاركين الذين أشاروا إلى ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 95.1% في استطلاع ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بـ94.7% في استطلاع سبتمبر/أيلول.

وأشار الاستطلاع إلى أن 85.7% من المستجيبين يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل، بزيادة طفيفة عن نسبة 85.6% المسجلة في الاستطلاع السابق.

وبالنسبة للزيادة الفعلية، شعر المشاركون بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 17.0% في المتوسط خلال العام الماضي، وهي أعلى زيادة منذ بدء تسجيل البيانات المقارنة في سبتمبر/أيلول 2006، متجاوزة نسبة 14.5% التي أبلغ عنها في سبتمبر/أيلول. كما يتوقع المشاركون أن الأسعار ستواصل الارتفاع بمعدل 11.5% في المتوسط خلال العام المقبل، مقارنة بـ10.0% في الاستطلاع السابق.

تعكس هذه الأرقام تصاعدًا في وتيرة التضخم، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الغذائية نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد العالمية وانخفاض سعر الين، ما زاد من الضغط على الأسر اليابانية. وتثير هذه النتائج تساؤلات حول فعالية التدابير الاقتصادية المتخذة لاحتواء التضخم وتحسين الظروف المعيشية للسكان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)