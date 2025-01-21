الثروة الوطنية اليابانية تحطم الأرقام القياسية: 4158 تريليون ين بنهاية 2023

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت تقديرات مكتب مجلس الوزراء يوم الاثنين أن الثروة الوطنية في اليابان سجلت نموًا للعام الثامن على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2023، مدفوعة بارتفاع أسعار الأراضي والأسهم. وبلغ صافي أصول اليابان، الذي يمثل القيمة الإجمالية للعقارات والنقد والودائع والأسهم والأصول الأخرى مطروحًا منها القروض والديون، 4158.4 تريليون ين بحلول نهاية عام 2023، بزيادة نسبتها 4.1٪ مقارنة بالعام السابق.

شكلت الأسر النسبة الأكبر من هذه الثروة، حيث بلغت أصولها 2965.1 تريليون ين، وهو رقم قياسي جديد وزيادة بنسبة 3.7٪ عن العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى الارتفاع المستمر في أسعار الأسهم والأراضي، مما ساهم في تحقيق الأسر عامًا خامسًا على التوالي من الزيادة في أصولها. كما ارتفعت الأصول الصافية للحكومات المركزية والمحلية بنسبة 44.2٪ لتصل إلى 258.8 تريليون ين، مع زيادة القيمة المقدرة للبنية التحتية الاجتماعية مثل الطرق، نتيجة لارتفاع أسعار المواد. وفيما يخص المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وشركات الأوراق المالية، شهدت هذه الجهات نموًا في صافي أصولها بنسبة 32.3٪ لتصل إلى 124.9 تريليون ين، مدفوعة بارتفاع أسعار الأسهم وضعف الين الذي عزز أرباحها في الأسواق الدولية.

ويعزى هذا الارتفاع الإجمالي إلى الظروف الاقتصادية المحفزة، بما في ذلك التحسن في تقييم الأصول والبنية التحتية الاجتماعية. ومع استمرار هذه الاتجاهات، تبدو النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، رغم التحديات المحتملة المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية العالمية وضعف العملة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)