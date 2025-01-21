رئيس الوزراء الياباني إيشيبا يركز على بناء شراكة استراتيجية مع ترامب

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طوكيو - (جيجي برس)-- صرّح رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو يوم الثلاثاء عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية مع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، الذي أدى اليمين الدستورية ليصبح بذلك الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

وقال إيشيبا للصحفيين بعد حفل التنصيب الذي أُقيم يوم الاثنين: ”أهدف إلى إجراء مناقشات صادقة مع الرئيس ترامب، تركز بشكل أساسي على تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق السلام العالمي والتنمية الاقتصادية“.

وأشار إيشيبا إلى أن تحديد موعد القمة مع ترامب سيتم بسرعة ودون تأخير كبير، مؤكدًا أن القرار سيُتخذ بعناية لتجنب أي تأثير على المداولات الجارية في البرلمان الياباني. كما أوضح أن وزير الخارجية تاكيشي إيوايا، الذي حضر حفل التنصيب في واشنطن، يعمل حاليًا على التحضير لهذه القمة المرتقبة. ومن المتوقع أن تُعقد المحادثات بين إيشيبا وترامب في أوائل فبراير/ شباط، إذا سارت الأمور حسب الخطة.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، عبّر إيشيبا عن تهانيه لترامب بمناسبة تنصيبه عبر منشور على منصة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، مؤكدًا أهمية التعاون بين البلدين في المرحلة القادمة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)