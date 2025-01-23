وزيرا خارجية اليابان وأمريكا يؤكدان التزامهما بتحالف قوي

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واشنطن، 21 يناير/كانون الثاني (جيجي برس) - اتفق وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اجتماع عُقد يوم الثلاثاء، على تسريع التحضيرات لعقد أول قمة بين رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أقرب وقت ممكن. يُتوقع أن تتم هذه الزيارة في أوائل فبراير/شباط، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كان الاجتماع بين إيوايا وروبيو هو الأول منذ تولي الأخير منصبه تحت إدارة ترامب الثانية. أكّد الطرفان التزامهما بمواصلة تعزيز التحالف الأمريكي الياباني، الذي وصفه روبيو بأنه ”حجر الزاوية للأمن والازدهار في المنطقة“، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

ناقش الجانبان قضايا سياسية وأمنية بارزة، بما في ذلك مخاوف متعلقة بالتعاون المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا، فضلاً عن الدعم الصيني للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية. وأكد الاجتماع على أهمية التنسيق الوثيق بين طوكيو وواشنطن لمواجهة هذه التحديات الجيوسياسية.

كما أشار الجانبان إلى ضرورة تعزيز التعاون في مجالات أخرى، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي والدفاع السيبراني، لدعم الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ومن المتوقع أن تكون هذه المواضيع محورًا رئيسيًا في القمة المرتقبة بين إيشيبا وترامب، إلى جانب تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)