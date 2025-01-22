سوفت بنك وآخرون يخططون لاستثمار بقيمة 500 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة

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واشنطن - (جيجي برس)-- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق مشروع ”ستارغيت“، وهو مشروع طموح بقيمة 500 مليار دولار يهدف إلى تطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة. يأتي هذا المشروع بالشراكة مع شركات ”سوفت بنك“، ”أوراكل“، و”أوبن آي“، ويعد خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الولايات المتحدة في المنافسة التكنولوجية العالمية.

خلال مؤتمرصحفي حضره عدد من التنفيذيين من الشركات الشريكة، بما في ذلك ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لشركة ”سوفت بنك“، وصف ترامب المشروع بأنه جزء من السعي للبقاء في صدارة السباق التكنولوجي العالمي. وقال: ”الصين هي المنافس“. وأضاف ترامب أنه سيعمل على توفير ”الكثير من الكهرباء“ لدعم مراكز البيانات الضخمة والمصانع التي ستُنشأ في إطار المشروع.

من جانبه، قال ماسايوشي سون: ”هذه بداية عصرنا الذهبي“. من جهتها أوردت شركة ”أوبن آي“ في بيان على منصة اكس أن ”سوفت بنك وأوبن آي هما الشريكان الرئيسيان لمشروع ستارغيت، حيث تتولى سوفت بنك المسؤولية المالية وأوبن آي المسؤولية التشغيلية.

وأكدت ”سوفت بنك“ أن الاستثمارات الأولي البالغة 100 مليار دولار قد بدأت بالفعل في ولاية تكساس، مع العمل على تقييم مواقع إضافية في جميع أنحاء الولايات المتحدة لإنشاء المزيد من المقرات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)