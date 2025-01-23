اليابان تقود الابتكار: مشروع تطوير حاسوب خارق جديد

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت مؤسسة ريكين البحثية، المدعومة من الحكومة اليابانية، عن بدء تطوير خليفة للحاسوب العملاق ”فوغاكو“، الذي يُعد رمزًا لتفوق اليابان في مجال الحوسبة المتقدمة. يهدف المشروع إلى تحقيق قفزة نوعية في الأداء الحاسوبي، من خلال تعزيز سرعة العمليات بعشرات المرات باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التخطيط لإطلاق النظام الجديد بحلول عام 2030.

بدأ الحاسوب العملاق ”فوغاكو“ عملياته الكاملة في عام 2021، وحقق إنجازًا عالميًا مذهلًا بتصدره تصنيف TOP500 العالمي لسرعة الحوسبة على مدار أربع دورات متتالية بين يونيو 2020 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2021. ورغم تراجعه إلى المركز السادس في التصنيف الأحدث، إلا أن ”فوغاكو“ حافظ على ريادته لعشر دورات متتالية في فئات محددة، بما في ذلك قوة الحوسبة الصناعية، مما يعكس استمرارية تأثيره في هذا المجال.

يأتي هذا المشروع الطموح ضمن الجهود اليابانية لتعزيز مكانتها العالمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وأشارت مؤسسة ريكين إلى أن الحاسوب العملاق الجديد سيعتمد على تقنيات مبتكرة مثل الحوسبة بالذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة، مما يجعله أداة رئيسية لدعم الأبحاث العلمية والتطبيقات الصناعية.

ويُذكر أن ”فوغاكو“، الذي سمي على اسم جبل فوجي، صُمم ليكون أحد أسرع أنظمة الحوسبة في العالم، وقد ساهم في مجالات متعددة، منها تطوير أدوية جديدة، محاكاة الأزمات الصحية، وتحليل البيانات البيئية. يأمل الباحثون أن يواصل الحاسوب الجديد تعزيز هذه الجهود، مع التركيز على دعم التحول الرقمي، والابتكارات في الذكاء الاصطناعي، والتصدي للتحديات العالمية مثل تغير المناخ والأمراض المستعصية.

يعكس هذا الإعلان التزام اليابان طويل الأمد بتطوير التقنيات المستقبلية، حيث يمثل الحاسوب العملاق الجديد ليس فقط رمزًا للتفوق التقني، ولكن أيضًا أداة لتعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)