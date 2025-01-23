الحوثيون يطلقون سراح طاقم سفينة ”غالاكسي ليدر“

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القدس - (جيجي برس)-- أعلنت وسائل إعلام حوثية يوم الأربعاء أن جماعة الحوثيين المسلحة في اليمن، المدعومة من إيران، أطلقت سراح طاقم سفينة الشحن ”غالاكسي ليدر“ التي تديرها شركة نيبون يوسن كيه كيه اليابانية. وكانت السفينة قد استولت عليها الجماعة في البحر الأحمر خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ضمن سلسلة من الهجمات التي عطلت الملاحة البحرية في المنطقة.

جاء إطلاق سراح الطاقم، الذي يضم 25 فردًا من جنسيات مختلفة تشمل أوكرانيا والفلبين والهند، ولكن دون أي مواطنين يابانيين، بعد إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة، والذي بدأ سريانه يوم الأحد الماضي. وفقًا للتقارير، ربط الحوثيون قرار الإفراج عن الطاقم بالجهود الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك وساطات من الأمم المتحدة وعدد من الدول الإقليمية.

وكانت جماعة الحوثيين قد كثفت هجماتها في البحر الأحمر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث بدأت باستهداف سفن الشحن الدولية في خطوة تعكس تضامنها المعلن مع حركة حماس بعد اندلاع القتال بين إسرائيل وغزة. وأدت هذه الهجمات إلى تعطيل حركة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، وهو ممر حيوي للتجارة العالمية يربط بين البحر الأحمر والمحيط الهندي. وقد أجبر ذلك العديد من السفن التجارية على تغيير مساراتها تفاديًا لمخاطر الهجمات.

وبحسب تقارير ميدانية، استخدم الحوثيون في هذه العمليات زوارق سريعة وصواريخ مضادة للسفن، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة. وأثارت الهجمات مخاوف دولية بشأن الأمن البحري في المنطقة، حيث تعتبر ممرات البحر الأحمر من أهم شرايين التجارة بين آسيا وأوروبا.

وتزامن الإفراج عن طاقم السفينة مع تصعيد الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات في المنطقة. وأشارت مصادر مطّلعة إلى أن الحوثيين استجابوا لضغوط من أطراف إقليمية ودولية تضمنت تحذيرات من تداعيات استمرار التصعيد على أمن البحر الأحمر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)