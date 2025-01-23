زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب محافظة ”فوكوشيما“ اليابانية

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طوكيو - (جيجي برس) - أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالًا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة فوكوشيما في شمال شرق اليابان في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس عند الساعة 2:49 صباحًا. وقع الزلزال في منطقة أيزو على عمق يُقدر بـ 4 كيلومترات، وسجلت قرية هينويماتا بالمحافظة شدة زلزالية بلغت أقل من 5 درجات على المقياس الياباني، وهي درجة تشير إلى اهتزاز قوي قد يتسبب بأضرار طفيفة في المباني والممتلكات.

وفي حوالي الساعة 8:09 صباحًا، وقع زلزال آخر بقوة 4 درجات في نفس المنطقة، مما زاد من مخاوف السكان الذين يعيشون في منطقة تُعرف تاريخيًا بنشاطها الزلزالي كونها جزءًا من حلقة النار في المحيط الهادئ. ورغم توالي الهزات، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة حتى الآن، وفقًا للسلطات المحلية.

وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية إنها تأكدت من عدم وقوع أي خلل في محطتي فوكوشيما دايئيتشي وفوكوشيما دايني النوويتين. كما قالت الشركة إنه لا توجد أي تغييرات في الأرقام في مراكز المراقبة التي تقيس مستويات الإشعاع حول محطتي الطاقة النووية.

المنطقة ما زالت تتعافى من آثار زلزال 11 مارس/ آذار 2011 المدمر الذي بلغت قوته 9 درجات وتسبب في كارثة تسونامي وأزمة نووية في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية. وقد أكدت السلطات أن محطة فوكوشيما الحالية لم تتأثر بالهزات، حيث تُجري الفرق الهندسية عمليات تفتيش وقائية للتأكد من سلامة المنشآت.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات للسكان بالبقاء في حالة استعداد تحسبًا لوقوع هزات ارتدادية، ونصحتهم بتجنب المناطق الجبلية التي قد تشهد انهيارات أرضية والتأكد من توفر المواد الأساسية. خدمات النقل، بما في ذلك القطارات، تعمل بشكل طبيعي، في حين تستمر السلطات في متابعة الوضع لضمان سلامة السكان والبنية التحتية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)