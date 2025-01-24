نيسان تلغي خطة إنتاج السيارات الكهربائية الصغيرة في الولايات المتحدة

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نيويورك - (جيجي برس)-- أعلنت مصادر مطلعة يوم الأربعاء أن شركة نيسان موتور اليابانية قررت إلغاء خطتها لإنتاج نموذج صغير من السيارات الكهربائية في مصنعها بمدينة كانتون بولاية ميسيسيبي الأمريكية. يأتي هذا القرار في ظل تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية وزيادة حدة المنافسة في السوق الأمريكية.

النموذج الذي تم إلغاؤه كان واحدًا من خمسة نماذج للسيارات الكهربائية كان من المقرر إنتاجها في المصنع. ومع ذلك، أكدت نيسان أن خططها لإنتاج النماذج الأربعة الأخرى، والتي تشمل سيارتين من فئة SUV وسيارتين من فئة سيدان، ستبقى كما هي. ووفقًا لمسؤول في شركة نيسان نورث أمريكا، فإن هذا التعديل في الخطة الإنتاجية يهدف إلى تحسين استجابة الشركة لاحتياجات السوق والتركيز على زيادة الإنتاجية لهذه النماذج.

وأشار المسؤول إلى أن تقليل عدد النماذج المنتجة سيسمح لنيسان بالاستفادة بشكل أفضل من موارد المصنع وتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية الأكبر حجمًا، مثل سيارات الدفع الرباعي، التي تحظى بشعبية أكبر في الولايات المتحدة.

بحسب تقرير صادر عن شركة أبحاث أمريكية، ارتفع عدد السيارات الكهربائية المباعة في الولايات المتحدة بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 1.3 مليون وحدة في عام 2024، ما يمثل 8% من إجمالي سوق السيارات الجديدة في البلاد. ومع ذلك، فإن هذا النمو يعتبر معتدلاً مقارنة بالتوقعات السابقة، وسط تحديات متزايدة من ارتفاع التكاليف وتوسع المنافسة بين الشركات المصنعة.

تعمل نيسان على تعزيز وجودها في سوق السيارات الكهربائية العالمية، لكنها تواجه، مثل غيرها من الشركات، تحديات كبيرة في تلبية تطلعات السوق المتقلبة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتغير اهتمامات المستهلكين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)