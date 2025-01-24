الإعدام لرجل أدين بالاعتداء على تلاميذ يابانيين في الصين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن محكمة مقاطعة في مدينة سوتشو بمقاطعة جيانغسو الصينية قضت يوم الخميس بإعدام رجل صيني يُدعى تشو جيا شينغ (52 عامًا) بعد إدانته بتنفيذ هجوم عنيف أسفر عن مقتل امرأة صينية وإصابة امرأة يابانية وطفلها في يونيو 2024.

وقع الحادث في صباح 24 يونيو/حزيران، عندما كان الضحايا ينتظرون حافلة مدرسية يابانية عند محطة للحافلات في سوتشو. قام تشو بمهاجمتهم بسكين، ما أسفر عن إصابة المرأة اليابانية وطفلها بجروح خطيرة، فيما لقيت امرأة صينية تُدعى هو يو بينغ، كانت تعمل مرشدة للحافلة المدرسية، مصرعها في الهجوم. وأوضحت التحقيقات أن الضحايا لم تكن تربطهم أي صلة بالجاني.

ذكرت المحكمة في حكمها أن الجريمة ارتُكبت بدافع شعور الجاني بالإحباط واليأس من حياته بسبب ديون كبيرة كان يعاني منها. ووصف القضاة الجريمة بأنها ”وحشية وشنيعة للغاية“، وأكدوا أن تأثيرها الاجتماعي كان بالغ الخطورة، ما دفع المحكمة إلى اعتبار عقوبة الإعدام إجراءً مناسبًا لضمان العدالة.

وأشارت وزارة الخارجية اليابانية إلى أن المحكمة لم تُشر إلى اليابان أو الضحايا اليابانيين بشكل خاص أثناء جلسة المحاكمة أو إصدار الحكم. ومع ذلك، أبدت الحكومة اليابانية اهتمامها البالغ بالقضية، حيث وفّرت الدعم القنصلي للمرأة المصابة وطفلها منذ وقوع الحادث، وتابعت عن كثب تطورات المحاكمة.

أثار هذا الحادث جدلًا كبيرًا حول سلامة الأجانب في الصين، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤدي إلى مثل هذه الجرائم. وأكدت السلطات الصينية من جانبها التزامها بضمان الأمن العام ومعاقبة مرتكبي الجرائم العنيفة بأشد العقوبات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)