جندي من مشاة البحرية الأمريكية يفلت من لائحة الاتهام في قضية الاعتداء الجنسي في أوكيناوا

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ناها - (جيجي برس)-- أعلن مكتب المدعي العام في ناها يوم الخميس عن قراره بعدم توجيه اتهام لجندي من مشاة البحرية الأمريكية، الذي خضع للتحقيق بتهمة الاعتداء الجنسي في أوكيناوا جنوب اليابان، وذلك بسبب عدم كفاية الأدلة لدعم الادعاءات.

وبحسب المسؤولين، خلصت المراجعة الشاملة للقضية إلى صعوبة بناء دعوى قضائية ضد الجندي البالغ من العمر 30 عامًا، والذي أُحيل إلى النيابة في 8 يناير/كانون الثاني بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة والتسبب بإصابتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وأوضحت مصادر الشرطة أن الجندي التقى بالمرأة قبل وقت قصير من وقوع الحادث، حيث أشارت التقارير إلى أن الواقعة حدثت داخل منشأة خاصة.

وأثار الحادث ضجة واسعة في محافظة أوكيناوا، التي تستضيف عدداً كبيراً من القواعد العسكرية الأمريكية، حيث تتكرر الشكاوى من سوء سلوك الجنود وتداعيات وجودهم على الحياة اليومية للسكان المحليين. وقد أعاد الحادث فتح النقاشات حول تعزيز الرقابة على الجنود الأمريكيين وإجراءات منع الحوادث المماثلة.

وقد أبلغت شرطة أوكيناوا حكومة المحافظة بالقضية عند إحالة الجندي للنيابة، تنفيذًا لنظام تم تطبيقه في يوليو/تموز الماضي، والذي يهدف إلى تحسين الشفافية والحد من الانتقادات الموجهة للشرطة بشأن عدم الإبلاغ عن حوادث مماثلة في الماضي. ومع ذلك، فإن قرار عدم توجيه التهمة للجندي أثار استياء بعض السكان المحليين، الذين يعتبرون مثل هذه القرارات تقويضًا لجهودهم في تحقيق العدالة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)