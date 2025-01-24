فيلم وثائقي للمخرجة اليابانية إيتو مرشح لجائزة الأوسكار

أخبار اليابان

وادي السيليكون - (جيجي برس)-- حصل فيلم ”مذكرات الصندوق الأسود“، وهو فيلم وثائقي أخرجته الصحفية اليابانية شيوري إيتو، على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي طويل يوم الخميس، ليكون إنجازًا تاريخيًا باعتبار إيتو أول مرشحة يابانية في هذه الفئة.

يستعرض الفيلم الوثائقي، الذي يعد أول تجربة إخراجية لإيتو، تحقيقاتها الشخصية حول حادثة الاعتداء الجنسي التي تعرضت لها على يد صحفي تلفزيوني سابق، وهو موضوع أثار جدلًا واسعًا في اليابان وأسهم في تعزيز الحوار حول قضايا التحرش الجنسي في البلاد. وتعتبر إيتو شخصية رمزية في حركة MeToo# داخل اليابان، حيث سلطت الضوء على الصعوبات التي تواجه النساء في الكشف عن مثل هذه القضايا في مجتمع تقليدي محافظ.

نال الفيلم اهتمامًا كبيرًا في مهرجان صندانس السينمائي، وهو أحد أبرز الأحداث المخصصة للأفلام المستقلة، والذي أقيم في ولاية يوتا الأمريكية في يناير من العام الماضي. ويرجع هذا الاهتمام إلى طريقة السرد المميزة للفيلم، الذي يمزج بين السيرة الذاتية والتحقيقات الصحفية، مما جعله يحظى بتقدير واسع من النقاد والجماهير على حد سواء.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في لوس أنغلوس في الثاني من مارس/ آذار، وسط ترقب كبير لمعرفة ما إذا كان هذا العمل الجريء سيفوز بالجائزة ويحقق إنجازًا إضافيًا للسينما اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)