【فيديو】قطار سكاي لاينر الذي يربط بين مطار ناريتا وطوكيو يدخل عصر الذكاء الاصطناعي بتقنية التعرف على الوجه

أخبار اليابان

سيتمكن الركاب الذين يستخدمون قطار سكاي لاينر السريع، الذي يربط بين مطار ناريتا الدولي ووسط طوكيو، من الآن فصاعدًا من استخدام تقنية التعرف على الوجه لتسهيل عملية الصعود إلى القطار. ومن المتوقع أن تساهم هذه التقنية في تخفيف الازدحام وتحسين جودة الخدمة المقدمة للركاب.

أتاحت شركة كيسي للقطارات الكهربائية، التي تدير خدمة سكاي لاينر، للركاب إمكانية استخدام هذه التقنية من خلال تسجيل صورة وجههم عند شراء التذاكر عبر الإنترنت. وبعد ذلك، سيحصل الركاب على تذكرة ورقية تحتوي على معلومات مثل أرقام المقاعد بمجرد المرور عبر البوابة المخصصة.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الازدحام عند مراكز بيع التذاكر، خاصة مع زيادة أعداد الركاب نتيجة الطفرة الكبيرة في أعداد السياح الوافدين إلى اليابان. ومن المتوقع أن تسهم هذه التقنية في تسريع عملية الصعود إلى القطار وتوفير تجربة سفر أكثر سلاسة للركاب.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)