اليابان تعزز شبكة الأمان الاجتماعي بزيادة معاشات التقاعد بنسبة 1.9% في 2025

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية يوم الجمعة أن الحكومة سترفع معاشات التقاعد العامة بنسبة 1.9% في السنة المالية 2025 التي تبدأ في أبريل/ نيسان المقبل، وذلك للسنة الثالثة على التوالي. تأتي هذه الزيادة على الرغم من أنها لن تتماشى مع معدل التضخم، حيث تواصل الحكومة تقييد المدفوعات بهدف استقرار المالية العامة لنظام المعاشات التقاعدية.

تُجرى مراجعة معاشات التقاعد العامة في اليابان سنويًا بناءً على التغيرات في أسعار المستهلك خلال العام الماضي، وكذلك على متوسط الأجور خلال السنوات الثلاث السابقة. وفقًا لبيانات أسعار المستهلك الصادرة حديثًا، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7% في العام الماضي، بينما شهد متوسط الأجور زيادة بنسبة 2.3% على مدى السنوات الثلاث الماضية. ومع ذلك، تم تحديد نسبة زيادة المعاشات عند 1.9% فقط لضمان استدامة الصناديق المالية للمعاشات.

بالنسبة للأفراد الذين دفعوا أقساط التأمين لمدة 40 عامًا ضمن برنامج التقاعد ”كوكومين نينكين“ الخاص بالعاملين لحسابهم الخاص وغيرهم، ستشهد مدفوعات الاستحقاقات الشهرية زيادة قدرها 1308 ينات لتصل إلى 69,308 ينات للشخص الواحد في السنة المالية 2025. أما الأسر المكونة من زوجين ضمن برنامج ”كوسي نينكين“ المخصص لموظفي الشركات، فسترتفع المزايا الشهرية بمقدار 4412 ينًا لتصل إلى 232,784 ينًا.

تأتي هذه الخطوة في ظل تحديات متزايدة تواجه نظام المعاشات التقاعدية في اليابان، نتيجة الشيخوخة السكانية وانخفاض معدلات الولادة، مما يضع ضغوطًا كبيرة على الموارد المالية المخصصة لدعم نظام الرعاية الاجتماعية. تسعى الحكومة اليابانية من خلال هذا التوازن بين زيادة المدفوعات واستقرار النظام المالي إلى تأمين معاشات التقاعد للأجيال الحالية والمستقبلية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)