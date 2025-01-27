الخطوط الجوية اليابانية تُحاسب إدارتها بعد فضيحة الطيار المخمور

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة الخطوط الجوية اليابانية يوم الجمعة عن اتخاذ إجراءات تأديبية ضد رئيسة الشركة ميتسوكو توتوري، ورئيس مجلس الإدارة يوجي أكاساكا، إلى جانب ثلاثة مسؤولين تنفيذيين آخرين، على خلفية فضيحة تورط فيها طياران بتناول كمية من الكحول تتجاوز الحد المسموح به بموجب القواعد الداخلية، قبل يوم واحد من توليهما قيادة رحلة العام الماضي.

وأوضح المسؤولون أن كلاً من توتوري وأكاساكا سيواجهان تخفيضاً في الأجر بنسبة 30% لمدة شهرين. كما أكدت الشركة تقديم تدابير وقائية جديدة إلى وزارة النقل بهدف منع تكرار مثل هذه الحوادث، من بينها إعداد قائمة بأعضاء الطاقم الذين يُعرف عنهم استهلاكهم الكثيف للكحول ومراقبتهم بشكل صارم.

وفي تعليقها على الحادثة، قالت توتوري للصحفيين عقب تقديم التدابير الوقائية: ”كان هناك خطأ في اتخاذ قرار يتعلق بمسألة مهمة على مستوى الإدارة. نحن نقدم أعمق اعتذاراتنا“. وأعلنت أن الشركة ستقوم بإعفاء أكاساكا من منصبه كمراقب للسلامة.

وبحسب ما أفادت به الخطوط الجوية اليابانية ووزارة النقل، فقد شرب الطياران الكحول في فترة ما بعد الظهر في اليوم السابق لرحلة من ملبورن إلى طوكيو بتاريخ الأول من ديسمبر/ كانون الأول. وعلى الرغم من ظهور نتائج إيجابية في اختبار الكحول الذي أجري صباح اليوم نفسه، قررت الشركة استبعاد احتمالية وجود خطأ في الاختبارات، وسمحت للطيارين بقيادة الرحلة بعد تأخير الإقلاع بنحو ثلاث ساعات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)