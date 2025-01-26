طلاب الجامعات في اليابان يواجهون انخفاضًا في عروض العمل للمرة الأولى منذ سنوات

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارتا العمل والتعليم يوم الجمعة أن نسبة طلاب الجامعات الباحثين عن عمل في اليابان، والذين يخططون للتخرج في مارس/آذار، والذين قبلوا عروض عمل غير رسمية، بلغت 84.3% حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول. وتمثل هذه النسبة انخفاضًا بمقدار 1.7 نقطة مئوية عن العام السابق، وهو أول تراجع يتم تسجيله خلال أربع سنوات.

أرجعت الوزارتان هذا الانخفاض إلى التردد الذي أبداه بعض الطلاب في اختيار جهة عمل واحدة، خاصة بين أولئك الذين تلقوا عروضًا من عدة شركات. هذا التردد يعكس المنافسة الشديدة بين الشركات لجذب المواهب، وكذلك زيادة الخيارات المتاحة للطلاب.

بحسب الإحصاءات، بلغت نسبة الطلاب الذكور الذين قبلوا عروض العمل 83.3%، منخفضة من 85.0% العام السابق. أما بالنسبة للطالبات، فقد بلغت النسبة 85.5% مقارنة بـ87.2% في العام السابق، مما يشير إلى انخفاض مشابه في قبول العروض بين الجنسين.

ومن حيث التخصصات، انخفضت نسبة القبول بين طلاب العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى 84.2% من 86.2%، في حين انخفضت النسبة بين طلاب العلوم بشكل طفيف إلى 85.0% مقارنة بـ85.4% العام السابق. هذه الفروقات قد تشير إلى تغيرات في طبيعة الفرص المتاحة أو تفضيلات الطلاب في سوق العمل.

على صعيد المناطق، سجلت منطقة كانتو، التي تضم طوكيو، ارتفاعًا بنسبة 0.6 نقطة مئوية لتصل إلى 91.2%، مما يعكس استمرار جاذبية العاصمة بالنسبة للباحثين عن العمل. على النقيض، شهدت المناطق الأخرى انخفاضات تراوحت بين 0.2 إلى 5.2 نقطة مئوية، مما يبرز التفاوت الإقليمي في فرص العمل وظروف التوظيف.

يُعد هذا التقرير مؤشرًا هامًا على ديناميكيات سوق العمل في اليابان، حيث تحاول الشركات جذب الخريجين في ظل سوق عمل تنافسية، بينما يسعى الطلاب إلى تحقيق أفضل تطابق بين تطلعاتهم الوظيفية والعروض المتاحة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)