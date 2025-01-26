اليابان تحطم الأرقام القياسية: 36.78 مليون سائح دخلوا البلاد في 2024

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت وكالة خدمات الهجرة اليابانية في تقرير أولي يوم الجمعة أن عدد الأجانب الذين دخلوا اليابان خلال عام 2024 ارتفع بنسبة 42.4% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 36.78 مليون شخص. يُعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ اليابان، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 31.19 مليون شخص الذي تم تسجيله في عام 2019 قبل تأثير جائحة كورونا. يعود هذا الارتفاع إلى زيادة رحلات الركاب الدولية المنتظمة بعد التعافي من الجائحة، بالإضافة إلى ضعف قيمة الين الياباني، مما جعل السفر إلى اليابان أكثر جاذبية للزوار الأجانب. بلغ عدد الزوار غير المقيمين (باستثناء حالات العودة) رقمًا قياسيًا جديدًا حيث وصل إلى 34.02 مليون شخص بزيادة 43.2% مقارنة بالعام السابق.

بحسب التقرير، جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الأولى من حيث عدد الزوار، حيث بلغ عدد الوافدين منها 8.63 مليون شخص، بزيادة عن 6.81 مليون شخص في عام 2023. تلتها تايوان التي سجلت 5.69 مليون وافد مقارنة بـ 4.07 مليون في العام السابق. أما الصين فقد شهدت زيادة كبيرة في عدد الزوار بلغ 5.49 مليون شخص، ارتفاعًا من 2 مليون شخص فقط في عام 2023، في مؤشر على استعادة السياحة بين البلدين زخمها.

شهدت اليابان زيادة في حركة الطيران الدولية بعد استئناف العديد من شركات الطيران لرحلاتها الكاملة، ما جعل السفر إليها أكثر سهولة. كما أن انخفاض قيمة الين ساهم بشكل كبير في جذب السياح من الخارج، حيث انخفضت تكاليف السفر والإقامة. وأطلقت الحكومة اليابانية حملات ترويجية مكثفة بالتعاون مع شركات السفر لجذب السياح، مع التركيز على الأسواق الآسيوية الرئيسية مثل الصين وكوريا الجنوبية وتايوان. تسعى اليابان للحفاظ على هذا الزخم من خلال تعزيز البنية التحتية السياحية وزيادة الاستثمارات في تسهيل إجراءات الهجرة والجمارك، إلى جانب الترويج لوجهاتها السياحية المتنوعة. مع التركيز على مناطق الريف والمدن الصغيرة لتخفيف الضغط عن المدن الكبرى مثل طوكيو وأوساكا، من المتوقع أن يستمر ارتفاع عدد الزوار في السنوات القادمة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)