سباق السيارات العالمية: هل تفوقت بي واي دي على هوندا في 2024؟

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طوكيو - (جيجي برس)-- تشير التقديرات إلى أن شركة بي واي دي الصينية قد تجاوزت شركة هوندا موتور في مبيعات السيارات الجديدة على مستوى العالم لعام 2024، وهو إنجاز يمثل المرة الأولى التي تتفوق فيها شركة السيارات الكهربائية الصينية العملاقة على ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان.

تأتي هذه القفزة الكبيرة في وقت تُظهر فيه بي واي دي نموًا مذهلًا في السوق الصينية بفضل استراتيجيتها التي تعتمد على تقديم سيارات بأسعار منخفضة، في حين تواجه هوندا صعوبات متزايدة في الحفاظ على حصتها في السوق نفسها. هذا التغيير في التوازن يعكس تأثير الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية على ديناميكيات صناعة السيارات التقليدية.

حققت شركة بي واي دي ارتفاعًا ملحوظًا في مبيعاتها العالمية، حيث بلغت 4.27 مليون وحدة في عام 2024، بزيادة قدرها 41.3% عن العام السابق. هذا النجاح لم يقتصر على السوق المحلية فحسب، بل تسعى الشركة الآن لتوسيع وجودها في الأسواق الخارجية، بما في ذلك اليابان، حيث تعتزم إطلاق سيارة هجينة جديدة تعمل بالكهرباء هذا العام.

على النقيض، يُعتقد أن مبيعات هوندا موتور قد انخفضت إلى أقل من أربعة ملايين وحدة في عام 2024، مما يعكس التحديات التي تواجهها في ظل التحولات المتسارعة نحو السيارات الكهربائية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)