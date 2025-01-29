【فيديو】اليابان تستعد لإبهار العالم: نظرة أولى على الجناح الياباني في أوساكا إكسبو 2025

أخبار اليابان

تم الكشف لأول مرة عن جناح الحكومة اليابانية في معرض إكسبو 2025 العالمي الذي سيقام في مدينة أوساكا غربي اليابان. ومن المقرر أن ينطلق المعرض في 13 أبريل/نيسان 2025 ويستمر لمدة ستة أشهر حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول، بمشاركة نحو 160 دولة ومنطقة تحت شعار ”تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا“.

يُعتبر الجناح الياباني، الذي تبلغ مساحته 13 ألف متر مربع ويتألف من طابقين، الأكبر في المعرض. وسيخدم الجناح كمركز رئيسي للدولة المضيفة، بالإضافة إلى كونه مكانًا لاستقبال كبار الشخصيات الأجنبية خلال الحدث. وقد دُعي الإعلاميون لزيارة الجناح الذي لا يزال قيد الإنشاء، والذي يحمل شعار ”Between Lives“، للتعرف على التصميمات والتحضيرات الجارية.

ومن أبرز الميزات التي تم الكشف عنها في الجناح، منشأة متطورة تعتمد على الميكروبات لتحليل النفايات التي يتم جمعها من موقع المعرض. وسيتم تحويل هذه النفايات إلى غاز حيوي لتزويد الجناح بالطاقة، مما يعكس التزام اليابان بالاستدامة والابتكار في إدارة الموارد.

كما تم تزيين الجناح بشخصية هالو كيتي الشهيرة، التي ترتدي أزياء مستوحاة من 32 نوعًا من الطحالب، بما في ذلك الأعشاب البحرية مثل واكامي وهيجيكي. ويهدف هذا التصميم إلى الترويج للطحالب كمصدر محتمل للوقود ولحلول غذائية مبتكرة، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بنقص الغذاء.

ولا تزال أعمال التجهيز الداخلي للجناح مستمرة، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية فبراير/شباط 2024، استعدادًا لافتتاح المعرض العالمي الذي يُتوقع أن يجذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)