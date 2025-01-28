تحقيقات شرطة طوكيو تؤدي إلى اعتقال شبكة كبيرة للعاملين في تجارة الجنس

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طوكيو - (جيجي برس)-- اعتقلت شرطة طوكيو يوم الاثنين عضوين من مجموعة ”ناتشورال“، إحدى أكبر مجموعات تجنيد العاملات في مجال الجنس في اليابان، بتهمة تقديم نساء إلى مؤسسات خدمات جنسية.

وقالت إدارة شرطة العاصمة إنها اعتقلت يويا أوغينو (32 عامًا) وريوسوك إيتاني (27 عامًا) للاشتباه في انتهاكهما قانون ضمان التوظيف من خلال تقديم وظائف ضارة.

ووفقًا لقسم الشرطة المختص بالتعامل مع عصابات ”ياكوزا“ الإجرامية، بدأت مجموعة ”ناتشورال“ أنشطتها بشكل رئيسي في منطقة كابوكيتشو الليلية في طوكيو حوالي عام 2009.

وكانت المجموعة تضم ما يصل إلى حوالي 1500 عضو تجنيد على مستوى البلاد، ويُعتقد أن إيراداتها السنوية وصلت إلى حوالي 5 مليارات ين. ويشتبه القسم في أن جزءًا من هذه الأموال قد يكون ذهب إلى مثل هذه العصابات.

وفي يوم الاثنين، قامت شرطة طوكيو بتفتيش عشرات المواقع المرتبطة بمجموعة ”ناتشورال“ في طوكيو وبعض المحافظات الأخرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)