【فيديو】تعرف على الفائزة بلقب ملكة جمال اليابان 2025

أخبار اليابان

حققت مارينا إيشيكاوا، ابنة شقيقة المغنية الشهيرة سايوري إيشيكاوا، إنجازاً مذهلاً في مسابقة ملكة جمال اليابان 2025، حيث فازت بلقبين مرموقين في حدث كبير أقيم في 27 يناير/ كانون الثاني بفندق كيو بلازا في طوكيو. مارينا البالغة من العمر 19 عاماً، توجت بالجائزة الكبرى للمسابقة، بالإضافة إلى حصولها على جائزة ”ملكة جمال الكيمونو“، التي تُمنح تقديراً لأناقة المشاركات ورشاقتهن أثناء ارتداء الزي الياباني التقليدي.

وقد عبّرت مارينا عن مشاعرها المفعمة بالفرح والامتنان بعد تحقيقها هذا الإنجاز الكبير. قالت: ”أنا سعيدة للغاية ومفعمة بالعاطفة. لم أتخيل قط أنني سأفوز بالجائزة الكبرى. أنا ممتنة للغاية لكل من دعمني، وخاصة والدتي، التي كانت أعظم دعم لي“.

مسابقة ملكة جمال اليابان، التي انطلقت في عام 1950، لا تُركّز فقط على الجمال الخارجي، بل تُعلي أيضاً من قيمة الجمال الداخلي والرشاقة، بهدف الاحتفاء بالنساء اللاتي يجسدن روح ”الجمال الياباني“ من خلال أفعالهن ومظهرهن. مارينا، بفضل حضورها الهادئ وارتباطها الوثيق بالتقاليد اليابانية، نجحت في مواصلة هذا الإرث، حيث لاقت استحساناً كبيراً من الحكام والجمهور على حد سواء.

كما أعربت مارينا عن امتنانها العميق لعمتها، المغنية الشهيرة سايوري إيشيكاوا، التي كانت مصدر إلهام ودعم لها. قالت مارينا: ”أخبرتني عمتي أن أبذل قصارى جهدي بطريقتي الخاصة وأن أخلق تجارب لا تُنسى خلال العام الأخير من مراهقتي“. هذه النصيحة كانت بمثابة دافع قوي لها لتحقيق النجاح في المسابقة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)